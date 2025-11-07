Спасти страну: зачем в Токио ввели четырехдневную рабочую неделю

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однако такой формат не является универсальным решением проблем.

Власти Токио ввели четырехдневную рабочую неделю — этот шаг должен помочь Японии преодолеть демографический кризис и облегчить положение работающих родителей. Однако пример заразителен, и, возможно, совсем скоро за японцами последует остальной мир. Об этом сообщает Fortune.

Япония сегодня сталкивается с беспрецедентным старением населения и рекордно низкой рождаемостью. Средний возраст гражданина страны — почти 50 лет, а коэффициент рождаемости в 2023 году составил всего 1,2 ребенка на женщину (в Токио — 0,99), при том что для поддержания стабильной численности населения необходим показатель 2,1.

По словам губернатора Токио Юрико Коикэ, новый формат работы призван создать условия, при которых женщинам не придется выбирать между семьей и карьерой.

«Мы продолжим гибко подходить к организации труда, чтобы женщинам не приходилось жертвовать карьерой из-за таких жизненных событий, как рождение или воспитание детей», — подчеркнула Коикэ во время выступления в Токийской городской ассамблее.

Новая система позволит государственным служащим столицы работать четыре дня в неделю и отдыхать три. Параллельно вводится «частичный отпуск по уходу за ребенком» — работники смогут сокращать свой рабочий день на два часа.

Реформа последовала на фоне тревожной статистики: в первой половине 2024 года в Японии родилось лишь 339 тысяч детей — на 10 тысяч меньше, чем годом ранее.

Демографический кризис: от Токио до всего мира

Япония — не единственная страна, где рождаемость падает ниже уровня воспроизводства. Согласно прогнозу The New Yorker, к 2100 году 97% стран мира будут иметь аналогичную проблему. В Южной Корее, где коэффициент рождаемости — самый низкий в мире, продажа прогулочных колясок для собак уже превысила спрос на детские.

Даже миллиардер Илон Маск называет демографический спад «самой серьезной угрозой человечеству».

Японское правительство уже предпринимает шаги для поддержки семей: оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, субсидии на детские сады, денежные пособия и даже запуск приложения для знакомств, разработанного мэрией Токио. Но эффект от этих мер пока невелик — рождаемость продолжает падать восьмой год подряд.

Четырехдневка как социальный эксперимент

Переход на четырехдневную рабочую неделю рассматривается как попытка исправить глубинный дисбаланс в обществе. Женщины в Японии выполняют в среднем в пять раз больше неоплачиваемой работы по дому и уходу, чем мужчины, отмечает Международный валютный фонд. Более половины опрошенных женщин признались, что не решаются на рождение еще одного ребенка именно из-за перегрузки обязанностями.

Исследования международной инициативы 4 Day Week Global показали, что при сокращенной неделе мужчины тратят на 22% больше времени на уход за детьми и на 23% больше — на домашние дела.

«Четырехдневная неделя снижает уровень стресса и эмоционального выгорания, улучшает сон и концентрацию, повышает лояльность сотрудников и их вовлеченность», — говорит Питер Мискович, руководитель глобального направления по вопросам будущего труда в консалтинговой компании JLL.

Однако, по словам эксперта в области гибкой занятости Джулии Хобсбаум (Workathon), этот формат не является универсальным решением.

«Нельзя утверждать, что один формат, подходящий для одной отрасли или страны, подходит для всех. Эпоха гибкости требует индивидуальных подходов к каждой сфере труда», — отметил он.

Шаг к новому трудовому укладу

Чтобы подобные реформы действительно изменили ситуацию, потребуется не только изменение графика, но и пересмотр отношения японцев к работе. В культуре, где переработка и самоотверженность считаются добродетелью, переход на «четырехдневку» — не просто кадровая реформа, а культурная революция.

Тем не менее власти Токио надеются, что именно с этого шага начнется перелом — и у женщин появится больше времени для семьи, у мужчин — для участия в воспитании детей, а у страны — шанс на демографическое возрождение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.