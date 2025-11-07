«Левой ногой сделал и полетело»: Дмитрий Маликов о формуле вечного хита

Певец Дмитрий Маликов: бывает, левой ногой что-то сделал, и песня начала лететь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Когда стараешься написать хорошую песню, всегда получается провал, потому что реакция слушателей непредсказуема.

Заслуженный артист России Дмитрий Маликов уверен в том, что хитовая песня — всегда случайность. Об этом певец и композитор рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

«Ее нет. Это всегда случайность. Я как композитор говорю, что песня, которую я выпускаю и думаю: „Это будет хит“ — в итоге полный провал. Но бывает наоборот, левой ногой что-то сделал, и песня начинает куда-то лететь», — сказал Маликов, отвечая на вопрос о том, какая формула хита.

Певец добавил, что это абсолютно непредсказуемо. Может быть, как уточнил артист, именно в этом и кроется постоянное желание написать тот самый вечный хит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Маликов готовится к свадьбе своей 25-летней дочери Стефании. По словам композитора, девушка пойдет под венец уже в следующем году.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.