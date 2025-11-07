Уехал к сыну? Нашелся тайный наследник пропавшего в тайге Усольцева

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Юноша проживает за океаном и поддерживает связь с отцом.

Уже больше месяца остается неизвестной судьба пропавшего в красноярской тайге бизнесмена Сергея Усольцева, его жены Ирины и пятилетней дочери Арины. Однако в истории появилось новое имя — как выяснил aif.ru, у Усольцева есть сын, живущий в США, о существовании которого ранее почти ничего не было известно.

Тайны прошлого

После исчезновения семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье внимание журналистов приковано к прошлому бизнесмена. Выяснилось, что он более 20 лет назад сотрудничал с американскими и британскими партнерами по программам развития атомных городов, владел заводом с нулевой прибылью и должен был вернуть крупный кредит к 14 ноября.

Старшая дочь Светлана Вершинина отказывалась от общения с прессой, а слухи о «американском сыне» до недавнего времени считались вымыслом.

Однако в эфире ток-шоу «Пусть говорят» пасынок Усольцева подтвердил, что у Сергея действительно есть сын Матвей, который живет за океаном и поддерживал связь с отцом.

Американский наследник

По данным Aif.ru, Матвей родился в 2008 году в браке Сергея Усольцева с Людмилой Теплых — дочерью влиятельного красноярского предпринимателя Николая Теплых, возглавлявшего комитет по управлению имуществом Железногорска. После развода Людмила вышла замуж за гражданина США и уехала с сыном из России.

Сейчас семья живет в городе Ричмонде, штат Вирджиния. У Матвея новое имя и, возможно, фамилия. Он учится в престижной частной школе Святого Христофора, где считается одним из лучших учеников и готовится к поступлению в Кембридж.

Как отмечает издание, в США Матвей вырос в благополучной семье, изучает русский язык и интересуется культурой своей родины. К нему регулярно приезжают бабушка и дедушка из России. Сам Сергей Усольцев, по американским законам, мог бы проживать в стране вместе с сыном, который имеет гражданство США.

Ранее сообщалось, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропали без вести 28 сентября 2025 года во время прогулки у горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. За месяц поисков спасатели не обнаружили следов семьи. Расследование продолжается, а вокруг исчезновения продолжают множиться самые разные версии.

