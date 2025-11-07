В сторону моря: КНДР запустили баллистическую ракету

Фото: www.globallookpress.com/Chris Okula/U.S. Space

Это не первые испытания оружия Пхеньяном в последние месяцы.

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на правительство Японии и военных Южной Кореи.

По данным последних, КНДР запустила оружие в сторону моря со своего восточного побережья.

Эту информацию подтвердила и Страна восходящего солнца. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити уточнила, что, вероятно, ракета упала за пределами экономической зоны ее государства. Подтвержденных сообщений о каких-либо повреждениях не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты класса «море — земля» в акватории Желтого моря в конце октября. Запуск ракеты производился вертикально. Она была специально модернизирована для пуска с корабля. Орудие провело в воздухе 7,8 тысячи секунд и поразило намеченную цель.

Заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон отметил, что проведение таких испытаний является необходимостью для повышения безопасности Вооруженных сил КНДР.

