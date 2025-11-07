В Госдуме попросили запретить продажу «опьяняющих» орехов на маркетплейсах

Депутат Хамзаев: на маркетплейсах нужно запретить продажу бетельных орехов

Эти продукты обладают психоактивным действием.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести запрет на свободную продажу бетельного ореха через маркетплейсы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

По словам Султана Хамзаева, за короткий промежуток времени ему поступило огромное количество обращений от родителей, чьи дети покупают через торговые онлайн-платформы так называемые «пьяные» орехи. Эти продукты, как уточнил депутат, обладают психоактивным действием. Они, в частности, вызывают галлюцинации.

«Прошу вас поручить ответственным сотрудникам провести тщательную проверку указанной продукции и принять меры по ограничению ее оборота», — говорится в официальном обращении Хамзаева.

Депутат добавил, что после проверки этого продукта на маркетплейсах его следует включить в перечень запрещенных к обороту веществ.

