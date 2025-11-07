В Чехии со здания парламента сняли украинский флаг

Фото: www.globallookpress.com/JesÃƒÂºS HellÃƒÂ­N

Такое распоряжение дал новый спикер палаты депутатов парламента.

Новый спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания парламента украинский флаг, который висел на нем с 2022 года в знак солидарности с Киевом. Соответствующими кадрами политик поделился в социальной сети X.

«Я только что добился того, чтобы украинский флаг сняли со здания палаты депутатов. Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — отметил спикер палаты депутатов.

Уточняется, что теперь на здании парламента висят флаги Чехии, Израиля и Евросоюза.

Томио Окамура является лидером политического движения SPD, которое на парламентских выборах 3–4 октября набрало 7,78%, что дало 15 мест в парламенте. В предвыборной кампании политик заявлял о намерении снять украинские флаги со всех госучерждений Чехии. В то же время получившая большинство мандатов партия ANO рассматривает движение Окамуры в качестве союзника для формирования правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Чехия может войти в формируемый Венгрией антиукраинский блок внутри Европейского союза.

