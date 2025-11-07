Незваные гости: в Балтийском море зафиксировали сигналы кораблей-призраков НАТО

Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

Сотни военных судов внезапно появились в акватории, а их след вел к архипелагу Турку.

В Балтийском море зафиксированы многочисленные сигналы кораблей-призраков — военных судов Североатлантического альянса (НАТО), которые на самом деле находились в тысячах километров от региона. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

Из материалов издания следует, что сотни таких военных судов внезапно появились в Балтийском море, а их след вел к архипелагу Турку.

Отмечается, что проблема могла возникнуть из-за технической ошибки на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене. Как правило, она принимает до сотни сигналов с судов в час, однако в момент инцидента на экранах появилось почти 18 тысяч уведомлений, что и вызвало иллюзию прибытия «кораблей-призраков» в море.

Стоит отметить, что Балтийское море, по мнению дайверов и ученых, — одно из самых загадочных на планете, поскольку через него проходило множество торговых путей. На дне «покоятся» обломки десятков тысяч суден из разных эпох, которые сохранились в отличном состоянии из-за достаточно низких температур воды.

Так, например, по информации RTVI, в ноябре 2024 года эксперты датского национального музея и музея морской войны в Ютландии в ходе экспедиции с помощью подводного робота обнаружили на дне Балтийского моря сразу три хорошо сохранившихся корабля, затонувших около 300 лет назад. Находку датировали XVI и XVII веками. По мнению экспертов, два корабля принадлежали Нидерландам, а третье судно — скандинавское.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, страны Евросоюза занимаются настоящим морским разбоем в нейтральных водах.

