Суровый ответ: Белоруссия отказалась пропустить литовские фуры обратно в Литву

Вильнюс закрыл границу с соседней страной 29 октября.

Власти Белоруссии отказались пропустить литовские фуры в ответ на просьбу Литвы. Об этом, ссылаясь на советника главы МВД прибалтийской республики Миндаугаса Баярунаса, сообщило агентство BNS.

«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай, однако Минск отказался пропустить наши машины», — отмечается в сообщении.

Литва 29 октября закрыла на месяц автотранспортные погранпереходы с Белоруссией. Власти прибалтийской республики отметили, что мера стала ответом на активизацию запусков с территории соседнего государства метеозондов, с помощью которых контрабандисты доставляют в Литву сигареты. Это в свою очередь мешает полетам гражданской авиации и приводит к регулярному закрытию аэропортов.

Литовские власти отметили, что случаи воздушной контрабанды фиксируются с 2024 года. Уточняется, что за 2025 год зафиксировано более пятисот таких случаев. В то же время в Белоруссии такое решение соседа назвали «безумной аферой» и в ответ запретили передвигаться по дорогам республики грузовикам и тракторам, зарегистрированным в Литве и Польше. Вследствие этого на белорусских КПП скопилось около пяти тысяч литовских фур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приносить извинения Литве по требованию США.

