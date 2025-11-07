Американские ученые нашли способ вернуть память при старении

Фото: 5-tv.ru

После экспериментов подопытные крысы показали улучшенные мозговые результаты.

Ухудшение памяти с возрастом может быть связано не только с естественными изменениями мозга, но и быть результатом конкретных молекулярных изменений. Понимание этих процессов открывает путь к созданию новых методов профилактики и лечения возрастных когнитивных нарушений, таких как болезнь Альцгеймера. Об этом 5 ноября сообщили в журнале Science Daily.

К такому выводу пришли ученые из Виргинского политехнического института, проведя серию экспериментов на крысах с использованием технологий генного редактирования, такими как CRISPR, чтобы восстановить память стареющего мозга, воздействуя на молекулярные механизмы, такие как полиубиквитинирование белков и ген IGF2.

Исследования показали, что коррекция определенных молекулярных процессов позволяет существенно усовершенствовать память у стареющих животных.

Ученые изучали процесс под названием K63-полиубиквитинирование, который действует как система маркировки, регулирующей поведением белков внутри клеток мозга. При правильном функционировании он помогает нейронам эффективно взаимодействовать и создавать воспоминания.

Однако старение нарушает этот процесс, что мешает нормальному формированию и хранению воспоминаний. Восстановив баланс K63-полиубиквитинирования в гиппокампе и миндалевидном теле (области, критически важной для эмоциональной памяти. — Прим. Ред.), исследователи смогли улучшить память у пожилых крыс.

Также команда профессора Тимоти Джерома провела второе исследование. Оно было посвящено гену IGF2, фактору роста, который поддерживает процессы запоминания. С возрастом активность гена снижается из-за накопления химических меток на ДНК.

С помощью технологии CRISPR авторам удалось удалить эти метки и «включить» ген обратно, что также привело к улучшению памяти у животных.

«По сути, мы снова активировали ген», — резюмировал профессор Джером.

По его словам, после эксперимента с применением CRISPR животные старшего возраста показали улучшенные результаты. Крысы среднего возраста, у которых еще не было проблем с памятью, не пострадали. Это говорит о том, что вмешиваться в биологические процессы нужно, когда это становится необходимым.

