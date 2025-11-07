Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цель уничтожена со всей аппаратурой и живой силой.

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов вместе с живой силой ВСУ на харьковском направлении специальной военной операции.

Разведчики обнаружили пункт управления украинскими БПЛА и передали координаты артиллеристам.

В результате удара пункт управления, включая аппаратуру и живую силу ВСУ, был уничтожен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

