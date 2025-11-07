Таких денег не получал никто: сколько Tesla заплатит Маску

Акционеры Tesla одобрили компенсационный пакет для Маска на триллион долларов

Он может стать самым богатым человеком в истории.

Акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет для Илона Маска на сумму в один триллион долларов. Это крупнейшая выплата, когда-либо утвержденная для корпоративного руководителя.

За предложение проголосовали более 75 процентов участников собрания. Решение по компенсации стало определяющим для компании после того, как Маск заявил, что может уйти в отставку.

По словам председателя совета директоров компании, так Илон хочет оставить за собой достаточное влияние. Согласно новой схеме, Tesla должна значительно увеличить рыночную стоимость, выпустить 20 миллионов автомобилей, миллион роботов и столько же робо-такси.

В случае успеха Маск станет владельцем четверти всех акций компании и самым богатым человеком в истории.

