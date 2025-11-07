Мощная магнитная буря накрыла Землю
Магнитная буря накрыла Землю, в России заметили самое яркое северное сияние года
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Облака плазмы после сильнейших вспышек на Солнце достигли Земли.
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю после серии сильнейших вспышек на Солнце. Облака плазмы достигли планеты. И могут плохо повлиять на самочувствие людей и работу приборов. Вероятны перебои со спутниковой связью.
Но есть тут и приятные нюансы. Магнитные бури раскрасили небо северным сиянием. Увидели его жители Дальнего Востока и Сибири, а также центральной части и Урала. По словам астрономов, оно стало самым ярким в этом году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.