Мощная магнитная буря накрыла Землю

Облака плазмы после сильнейших вспышек на Солнце достигли Земли.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю после серии сильнейших вспышек на Солнце. Облака плазмы достигли планеты. И могут плохо повлиять на самочувствие людей и работу приборов. Вероятны перебои со спутниковой связью.

Но есть тут и приятные нюансы. Магнитные бури раскрасили небо северным сиянием. Увидели его жители Дальнего Востока и Сибири, а также центральной части и Урала. По словам астрономов, оно стало самым ярким в этом году.

