Сногсшибательный Трамп: мужчина упал в обморок в Белом доме на глазах у президента США

Мужчина упал в обморок во время пресс-конференции с участием Трампа в Белом доме

Фото, видео: 5-tv.ru

Реакция американского лидера удивила и уже стала мемом.

Пресс-конференция с участием представителей фармацевтических компаний в Белом доме пошла не по плану. Топ-менеджер одной из корпораций упал в обморок прямо на глазах у американского президента.

И хотя поначалу СМИ посчитали, что сознание потерял директор фирмы, выпускающей в том числе и спорный препарат для похудения «Оземпик», пресс-секретарь Белого дома сообщила, что это неправда.

Впрочем, никаких подробностей Кэролайн Левитт в итоге так и не привела. Эпизод быстро разлетелся по американским соцсетям. Ведь пока все бросились помогать гостю, Трамп остался невозмутимо стоять по середине кабинета.

Что, разумеется, стало мемом среди противников главы Белого дома, которые с сарказмом комментируют его поведение.

