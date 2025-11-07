Блогерам хотят запретить незаконно зарабатывать на образовательных курсах

Совфед и Минпросвещения готовят запрет на незаконный заработок на курсах

Тем, кто не реализует программы высшего образования, запретят использовать в названии такие слова, как «академия», «институт» и «университет».

В России ужесточают требования к обучающим курсам блогеров. Как выяснили «Известия», Совет Федерации с Минпросвещения уже готовят ряд мер.

В частности, тем, кто не реализует программы высшего образования, запретят использовать в названии такие слова, как «академия», «институт» и «университет».

Кроме того, усилят ответственность за невыполненные обещания выдать диплом государственного образца. В большинстве случаев это лишь уловка. В реальности документы никто не предоставляет.

Жалоб на таких псевдоучителей становится все больше. Поэтому как можно скорее нужно разработать понятные и прозрачные критерии для инфобизнеса.

