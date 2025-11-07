Запрет вейпов: как остановить эпидемию «попкорновой болезни» среди подростков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Рынок электронных сигарет растет в год на 20%, а каждый день в больницы попадают десятки подростков с болезнью вейпера.

Ежедневно в больницы попадают десятки подростков с так называемой «попкорновой болезнью». И она постоянно молодеет. Так, например, в Петербурге на больничной койке оказался 11-летний курильщик вейпа. Его удалось спасти. Но все чаще поступают сообщения о летальных случаях.

Рынок электронных сигарет тем временем каждый год растет примерно на 20 процентов. О дыме, который способен убить — в сюжете корреспондента «Известий» Германа Кудиярова.

«С вейпом просто сидел без остановки. Проснулся, что-то делаю, гуляю. На учебе тоже всегда», — вспоминает Михаил Рудаков.

Михаил Рудаков страдает токсическим бронхиолитом. Это воспаление нижних дыхательных путей. А ведь ему всего 22. Диагноз врачи так и называют — болезнь вейперов. В 2021 году в клинику педиатрического университета Петербурга поступил первый пациент, у которого диагностировали вейп-ассоцированный пневмоторакс. Среди симптомов — внезапная одышка, боли в груди и учащенное сердцебиение.

«И эмфиземы, вздутия, повышение воздушности. То есть, еще и такие заболевания. Очень сложно точно поставить диагноз. Мы можем, наверное, это заподозрить по срокам. Таких пациентов достаточно уже», — рассказала главный внештатный пульмонолог Санкт-Петербурга Юлия Клюхина.

С начала 2025 года лечение в стационаре прошли десятки подростков с легочными заболеваниями. Старшему почти 18, самому младшему — всего 11. Диагнозы у всех разные, но во всех историях болезни фигурирует вейпинг.

«Возникает отек стенок бронхиол. Когда человек вдыхает, он еще вдыхает. А когда выдыхает, они захлопываются. И развивается эмфизема. Сначала бронхиолит, потом эмфизема», — объяснила доцент кафедры пульмонологии ФПО Первого медицинского университета имени Павлова Любовь Новикова.

Современный бронхиолит еще называют «попкорновой болезнью». Этим в США страдали производители попкорна для микроволновок. Для него использовали диацетил — именно это вещество некоторые производители добавляют в жидкости для вейпов. При прослушивании легких врачи слышат характерный звук.

Многие курильщики до сих пор уверены: вейп безопаснее сигарет, но вот наглядное сравнение. Справа на фото — легкие человека, который курит более десяти лет обычные сигареты. А слева — легкие вейпера.

Только в прошлом году число потребителей электронных сигарет в России выросло на 19%. Сейчас это почти пять с половиной миллиона человек. Сладкий пар все чаще выбирают и дети. А ведь легочная ткань растет до 21 года — патологические изменения могут остаться навсегда.

По словам врачей, риск летального исхода от болезни вейпера — уже почти 2,5 процента. То есть 2-3 человека на сто. Почти столько же смертей по статистике было во время коронавирусной пандемии. Главный эпидемиолог России Геннадий Онищенко уже назвал вейп приобретением для убийства человека.

«Система самоотчистки, санация легких, которая существует через кашель, через слюну, через другие механизмы физиологические, нормальные механизмы, она нарушена», — пояснил заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

Подростки искренне считают, что вейп — это не курение. Фруктовые ароматы без резкого табачного запаха создают обманчивое впечатление безвредности. Многие даже не замечают что беспрерывное потягивание сладковатого дыма становится привычкой.

«Процесс затяжки и выдоха пара, тактильные ощущения самого устройства, действительно, могут выступать как способ занять себя в моменты скуки или стресса. Подобно тому, как человек может грызть ручку», — объяснил психолог, аддиктолог Иван Побеглый.

Назло борьбе с вейпами продолжают открываться вейп-шопы. Ничего незаконного в таких магазинах нет, но в одном доме их может быть сразу несколько штук. И в одном магазине ребенку могут продать либо само электронное устройство, либо жидкость для заправки. В Госдуме предлагают несколько вариантов борьбы. Например, полный запрет вейпов или приравнять эти устройства к наркотическим веществам.

Полный запрет вейпов есть во многих странах, например, в соседнем Казахстане. Перенять этот опыт в России накануне предложили президенту. Владимир Путин одобрил эту идею.

