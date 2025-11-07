Сотни россиян не могут покинуть Вьетнам из-за разрушительного тайфуна

Фото, видео: www.globallookpress.com/Liu Ying; 5-tv.ru

Морские волны поднимаются до десяти метров. Закрыты шесть аэропортов, а завалы на дорогах сильно осложняют эвакуацию людей.

Сотни российских туристов не могут покинуть Вьетнамский полуостров. Один из самых разрушительных тайфунов в Азии в этом сезоне дошел до его берегов.

Морские волны поднимаются до десяти метров. В таких условиях запрещено принимать и отправлять рейсы. Ураган сносит все на своем пути. Ветер такой силы, что с легкостью срывает крыши и с корнями вырывает деревья. Все это дополняют массовые перебои со светом. Многие районы полностью обесточены. Не работают шесть аэропортов, а завалы на дорогах сильно осложняют эвакуацию населения.

Страна едва успела оправиться от недавнего наводнения, в котором погибли более 40 человек. Тысячи домов остались в руинах. А несколько дней назад тайфун бушевал и на Филиппинах. Там погибли 142 человека. Ученые отмечают, что этот сезон муссонов в Азии стал одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений.

