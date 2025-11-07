«Даже не подозревали»: Габсбурги рассказали, где хранится бриллиант «Флорентиец»

Фото: www.globallookpress.com/Tobias Hase

Драгоценный камень считался утерянным с 1919 года.

Бриллиант «Флорентиец», некогда принадлежавший династии Габсбургов и который считали потерянным с 1919 года, все это время находился в Канаде. Об этом рассказали потомки правителей Австро-Венгрии газете The New York Times.

«Настоящая история бриллианта, впервые рассказанная потомками Карла I, заключается в том, что он никуда не пропадал. По словам трех родственников Габсбургов, <…> он хранился в банковском хранилище в Канаде с тех пор, как семья бежала туда в разгар Второй мировой войны», — отмечается в материале.

Уточняется, что Карл I, племянник Франца Фердинанда, вывез драгоценный камень вместе с другими драгоценностями в Швейцарию, когда Первая мировая война была близка к завершению. С тех пор считалось, что бриллиант утерян. Но сейчас потомки рода Габсбургов раскрыли тайну и сообщили, что «Флорентиец» все это время хранился в Канаде.

Внук Карла I Карл фон Габсбург-Лотаринген рассказал, что тайна о местонахождении бриллианта хранилась более ста лет из уважения к жене последнего правителя Австро-Венгрии, императрице Ците. Она рассказала, где хранится камень, только сыновьям Роберту и Рудольфу и попросила не раскрывать секрет в течение ста лет с момента смерти Карла I. Братья же передали тайну своим сыновьям.

«На протяжении многих лет, я уверен, каждому из нас хоть раз задавали вопросы об этом бриллианте. Я сам до недавнего времени даже не подозревал о существовании этого бриллианта, поэтому мне было легко честно ответить на эти вопросы», — рассказал Карл фон Габсбург-Лотаринген.

По словам Карла фон Габсбурга-Лотарингена, семья хочет выставить бриллиант и драгоценности на общее обозрение в Канаде в благодарность стране за сохранение реликвий.

Бриллиант «Флорентиец» весит 137 карат. Он поражает своей грушевидной формой и желтоватым оттенком. До того как попасть к Габсбургам, он принадлежал знаменитой итальянской семье Медичи.

