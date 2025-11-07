«Организовать жизнь надо пораньше»: Валерия о том, что следует сделать к 30 годам

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица назвала обязательную цель и также добавила еще три желательных.

К 30 годам каждому нужно определиться с делом своей жизни и найти вторую половинку. Таким мнением заслуженная артистка России Валерия поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

По словам артистки, свою жизнь надо организовать «пораньше». Она с улыбкой добавила, что у нее к 30 годам уже было трое детей.

«Мне кажется, до 30 лет нужно совершенно точно определится с делом твоей жизни. И, если это случится к этому моменту, то это прекрасно. У некоторых это позже происходит и ничего. Но лучше все-таки пораньше, конечно. А если до 30 успеется еще и вторую половинку найти, и семью создать, и детей, так это вообще замечательно», — искренне поделилась певица.

Кажется, цифра три у Валерии любимая, ведь у артистки трое детей и три брака. Сначала она была замужем за джазовым пианистом и саксофонистом Леонидом Ярошевским. В браке со вторым мужем, продюсером Александром Шульгиным, у них родились дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. В июне 2004 года Валерия вышла замуж за музыкального продюсера Иосифа Пригожина, с которым в 2025 году отпраздновала 21-ю годовщину свадьбы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, песня «Исцелю» Валерии попала в лонг-лист премии «Грэмми». По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, изначально он не верил, что их песня сможет вообще попасть в список претендентов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX