Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Глава Белого дома хочет, чтобы стороны как можно быстрее заключили соглашение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании украинского конфликта достигли значительного прогресса. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме.

«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (Мира. — Прим. Ред.), но, думаю, добились значительного прогресса», — отметил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что со своей стороны хочет скорейшего завершения конфликта. К тому же Трамп надеется, что Россия и Украина «поступят очень умно» и достигнут соглашения.

Также американский лидер заявил, что за последние месяцы ему удалось добиться окончания восьми конфликтов. Трамп добавил, что хочет добавить к этому списку и украинский кризис, разрешение которого, по его словам, вполне возможно.

«Мы хотим прибавить к ним еще один. Это возможно», — подчеркнул глава Белого дома.

