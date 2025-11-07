Фото: www.globallookpress.com/Spc. Elijah Magana

Страна также может принять участие в якобы миротворческих операциях, организуемых международной коалицией.

Британская армия может вступить в конфликт на Украине или же принять участие в якобы миротворческих операциях, организуемых международной коалицией, используя полный спектр военных возможностей. Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на источники.

По словам заместителя министра обороны Соединенного Королевства Люка Полларда, фокус страны направлен на оказание всесторонней и всеобъемлющей поддержки союзникам по НАТО для гарантирования безопасности восточного фланга альянса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в конце октября Великобритания объявила о расширении антироссийских санкций и призвала союзников к усилению давления на Москву. На этом фоне в стране активно обсуждали возможную передачу Украине дальнобойных ракет.

Тем не менее госдолг Британии, который вырос в три раза за последние 20 лет, подталкивает страну к настоящему коллапсу. Его можно сравнить с кризисом 1976 года.

