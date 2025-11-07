Трамп объявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Договоренность достигнута во время телефонного разговора между казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп заявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

«Только что состоялся важный телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан — первая страна, присоединившаяся к соглашениям Авраама, во время моего второго срока… Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру», — отметил президент США.

По словам Трампа, «все больше стран выстраиваются в очередь, чтобы принять мир и процветание», которые им сулят соглашения Авраама. Президент подчеркнул, что предстоит еще многое сделать, чтобы объединить страны для стабильности и роста.

Соглашения Авраама представляют собой целую серию международных договоров, подписанных в 2020–2021 годах Израилем и рядом арабских государств с целью разрешения палестино-израильского конфликта. Инициатором заключения соглашений выступила первая администрация Дональда Трампа. К окончанию 2021 года участниками договоров были Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

