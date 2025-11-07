«С ужасом для себя узнал»: Мите Фомину может грозить штраф

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Мало кто знает, что певец по образованию врач-педиатр, но не проработал по специальности ни дня.

Известный певец Митя Фомин может попасть под уголовную статью и понести штраф. Артист признался корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон», что по образованию он врач-педиатр, однако оказать помощь не сможет, потому что не проработал по специальности ни дня.

«В 1996 году Митя Фомин учился и был на пятом курсе мединституа, ездил на лекции, циклы, сдавал экзамены и знал, что он врачом не станет», — смеясь сказал артист.

Певец поделился, что недавно у него произошло шокирующее открытие: если человек с образованием врача не помогает больному, который нуждается в медицинской помощи, то ему грозит уголовная статья «О неоказании».

«Кроме шуток, я недавно с ужасом для себя узнал, что, если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского фэйла (неудача, ошибка — Прим. Ред.) и нужна медицинская помощь и, если вы врач и ее не оказываете, то вы, оказывается, попадаете под статью о неоказании (ст. 124 УК РФ — Прим. Ред.). Если вы оказали, но человек вдруг не выжил, вы тоже за это несете ответственность», — с нескрываемым удивлением рассказал певец.

На вопрос журналиста, смог ли бы он оказать помощь пострадавшему, певец деликатно намекнул, что это не в его компетенции.

«Я уже 25 лет не прикасался к диплому. Я думаю, что все-таки есть люди, которые делают это лучше», — добавил артист.

Митя Фомин прославился сначала как участник группы Hi-Fi, но в 2009 году начал сольную карьеру, став узнаваемым артистом российской эстрады.

Поклонникам певец особенно запомнился хитами «Все будет хорошо», «Огни большого города» и «Перезимуем». Помимо музыкальной карьеры, Митя Фомин также известен как телеведущий и участник различных телепроектов, например, «Маска. Танцы» и «Выжить в Самарканде».

