«В каждом есть Ольга Бузова»: певица заявила, что нужна этому миру

Артистка считает, что ее творчество откликается в сердцах всех людей.

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что в каждом человеке живет ее частичка, поэтому ее творчество так популярно. Об этом корреспонденту 5-tv.ru она рассказала во время гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Я нужна этому миру, потому что в каждом из вас есть Ольга Бузова», — заявила исполнительница.

Кроме того, по словам Бузовой, женщины после обсуждения мужчин всегда приходят к ее песням.

«После обсуждения мужчин мы все приходим к одному итогу: его слова — водица, он — не мужчина, он — Wi-Fi. И я привыкла просыпаться одна, мне больше не больно», — прокомментировала своими же песнями исполнительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ольга Бузова верит в то, что ее песни будут жить десятилетиями. Певица уверена в том, что даже спустя 15-20 лет все будут говорить только о ней. Тем более, по словам артистки, ее хит «Мало половин» в будущем ждет новая волна успеха. Да и остальное ее творчество никогда не потеряет своей актуальности.

