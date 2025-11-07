Миф, о котором вы не знали: как правильно мыть фрукты и ягоды

Фото: 5-tv.ru

Этот метод поможет избежать потери витаминов, вкуса и структуры у плодов.

Ошпаривание фруктов и ягод кипятком — это не эффективный способ избавления от микробов и химических обработок, который наносит серьезный вред полезным свойствам плодов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог-консультант Анастасия Кондаурова.

Что не так с ошпариванием

В первую очередь, от кипятка разрушаются витамины С и В, поскольку очень чувствительны к высокой температуре. По сути, ошпаривание фруктов и ягод «сваривает» полезные свойства плодов. Кроме того, резкий перепад температуры повреждает нежную клетчатку фруктов, что сказывается на их вкусе. Так, например, виноград и ягоды могут полопаться, размякнуть, стать невкусными и быстрее испортиться, а яблоко потеряет хрусткость.

Также ошпаривание кипятком неэффективно против большинства загрязнений. Кипяток убивает часть поверхностных микробов, однако бессилен против воска и жирорастворимых пестицидов, которые часто наносят на фрукты для транспортировки и сохранения товарного вида.

Помимо этого, горячая вода способна усугубить ситуацию, «запечатав» химические вещества на поверхности. Поэтому при ошпаривании фруктов теряются польза, вкус, и не получается полноценной очистки.

Правильный метод дезинфекции фруктов и ягод

Первый этап — гигиена рук. Прежде всего, необходимо тщательно помыть руки с мылом и только потом приступать к процессу.

Второй этап — предварительное замачивание для сильно загрязненных плодов. В миску с прохладной водой можно добавить одну-две столовые ложки 9% уксуса или пищевую соду и оставить фрукты на 10-15 минут. Это поможет нейтрализовать часть бактерий и растворить восковой налет.

Третий этап — следует тщательно тереть каждый плод руками под проточной водой. Этот пункт самый главный. Для ягод с нежной кожицей, таких как малина и клубника можно использовать слабую струю воды, что предотвратит их повреждение.

Четвертый этап — финальное сушение. Следует разложить чистые фрукты и ягоды на бумажном или тканевом полотенце, чтобы их обсушить.

Кроме того, мыть фрукты и ягоды следует непосредственно перед употреблением, а не заранее, поскольку влажная среда ускоряет порчу продукта. Также Кондаурова подчеркнула, что необходимо удалять поврежденные и подгнившие участки на плодах — в них активно развиваются бактерии. Фрукты с несъедобной кожурой тоже следует тщательно мыть, поскольку при ее снятии руками можно перенести микробы на съедобную часть.

Не рекомендуется и использовать мыло для мытья плодов, так как кожура фруктов имеет пористую структуру, из-за чего полностью вымыть мыло не получится. Исключение составляют специальные средства, которые предназначены как для мытья посуды, так и фруктов. Они не содержат вредных веществ для человеческого организма.

