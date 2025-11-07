На Украине 40% школьников используют для общения русский язык

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Популярность украинского падает и среди взрослого населения.

Почти половина украинских школьников на переменах общаются друг с другом на русском языке. Об этом во время пресс-конференции в Украинском медиацентре заявила руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.

«40% учеников общаются с одноклассниками во время школьных перемен на русском языке. Кроме того, среди них отмечается снижение языковой самоидентификации. Доля учащихся, которые считают украинский язык родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%», — отметила эксперт.

К тому же, как сообщила Бабинец, в последнее время уменьшилась и доля взрослых, считающих украинский язык родным, с 79% до 71%. Она добавила, что русский язык распространен в быту. Кроме того, для коммуникации друг с другом его используют 30% молодых украинцев.

На Украине в 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что украинский язык должен использоваться во всех сферах жизни, так как, согласно Конституции, является государственным языком.

