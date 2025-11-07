Алиев объявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями НАТО заявил, что вооруженные силы закавказской республики проходят модернизацию, чтобы соответствовать стандартам принятым в альянсе. Об этом сообщило агентство APA.

Для приведения армии страны к стандартам НАТО, по словам Алиева, Баку активно сотрудничает с вооруженными силами Турции. К тому же глава Азербайджана заявил о важности расширения отношений республики с другими членами альянса.

Кроме того, по словам Алиева, азербайджанская армия продолжит процесс модернизации.

Также глава государства отметил, что республике удалось достичь главной цели с момента обретения независимости — «освобождения земель от оккупации».

Соглашение о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе заключили на трехсторонней встрече президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белом доме 8 августа 2025 года. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон снимает ограничения на военное сотрудничество с Баку.

