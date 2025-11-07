Китайские космонавты застряли на орбите из-за столкновения с космическим мусором

Фото, видео: 5-tv.ru

Пока непонятно, как будут спасать тайконавтов и могут ли помочь китайцам специалисты из России или США.

Сегодня стало известно, что на орбите застрял на неопределенное время экипаж китайской космической станции. Капсула, на которой они должны были вернуться на землю, получила серьезные повреждения в результате столкновения с каким-то неопознанным объектом. Скорее всего, речь идет о космическом мусоре.

И за последнее время вокруг Земли его скопилось столько, что он стал представлять реальную угрозу для полетов. Неужели такая неочевидная проблема может сорвать все попытки освоения Вселенной, разбирался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Ученые в области космоса по всему миру бьют тревогу. Мусора во вселенной стало так много, что он теперь угрожает работе орбитальных станций и может оставить людей на земле без какой-либо связи.

Вокруг Земли, по словам специалистов, крутится более 37 тысяч разных объектов. Это могут быть отработанные ступени ракет, неисправные спутники, а также мелкие детали — болты и гайки.

За годы деятельности человека в космосе Вселенная превратилась в одну большую свалку. Предметы, которые еще недавно функционировали в околоземном пространстве, теперь под воздействием солнечного ветра меняют орбиты и движутся с бешеной скоростью.

«Мусор летает быстро, со скоростью 8 километров в секунду. И удар даже маленькой частицы размером с наперсток полностью разрушает спутник или даже орбитальную станцию», — объяснил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин.

Космический мусор — главная опасность всех кораблей, бороздящих просторы вселенной. Российская МКС только за год совершает десятки маневров, чтобы избежать столкновения с ними. Отходы не управляемы и периодически ударяются с другими предметами.

«При разрушении получается больше еще объектов. То есть вот все эти объекты, они идут друг к другу, сталкиваются, они имеют такую склонность, не склонность, а особенность, они размножаются», — пояснил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

В России сейчас создают аппарат, который будет собирать с орбиты космические обломки. В мире уже таких восемь. Если не начать генеральную уборку Вселенной, то Земля может остаться без главных спутников — они обеспечивают нам связь, навигацию и помогают в научных исследованиях. Впрочем, орбитальные станции сейчас имеют некоторую защиту от обломков, но от удара никто не застрахован.

«Если такой объект проходит мимо, его просто отслеживают. Если он приближается ближе к какому-то расстоянию и он достаточно большой, то могут принять решение об изменении орбиты станции», — рассказал научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

Для китайских космонавтов, которые накануне застряли на орбите, не смогли изменить траекторию. Неизвестный предмет повредил капсулу. Теперь это тема номер один в местных СМИ.

«Похоже, в корабль попал микрометеороид или космический мусор», — рассказала ведущая новостей на китайском ТВ.

Как будут спасать покорителей Вселенной — непонятно. Спрашиваем у известного космонавта Андрея Борисенко, могут ли наши коллеги помочь китайским.

«Для того, чтобы произвести стыковку двух кораблей, нужно, по крайней мере, иметь стыковочные узлы одинаковой конструкции. Если у наших коллег другая конструкция стыковочных узлов, то, соответственно, ни наши корабли, ни корабли наших коллег американских пристыковаться просто физически не смогут», — объяснил он.

Остается ждать и надеется на чудесное спасение людей. Китайцы сейчас пытаются оценить степень повреждений, чтобы вызволить коллег на землю.

