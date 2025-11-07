Британки признали самым сексуальным спортсменом 18-летнего скуфа
Британки признали самым сексуальным атлетом «скуфа» — чемпиона мира по дартсу
Фото, видео: 5-tv.ru
Девушки назвали главным не рельефное тело, а харизму и простоту.
Британки разрушили все представления о мужской красоте. Самым сексуальным спортсменом на планете они назвали своего соотечественника — 18-летнего чемпиона мира по дартсу Люка Литтлера.
Он не может похвастаться кубиками пресса или рельефными мышцами. И вообще больше похож на частого гостя пабов, а в России его просто назвали бы скуфом.
Но британские девушки с сайта знакомств, где проводился опрос, считают, что главное — не телосложение, а мужская харизма, уверенность и простота.
