Британки признали самым сексуальным спортсменом 18-летнего скуфа

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушки назвали главным не рельефное тело, а харизму и простоту.

Британки разрушили все представления о мужской красоте. Самым сексуальным спортсменом на планете они назвали своего соотечественника — 18-летнего чемпиона мира по дартсу Люка Литтлера.

Он не может похвастаться кубиками пресса или рельефными мышцами. И вообще больше похож на частого гостя пабов, а в России его просто назвали бы скуфом.

Но британские девушки с сайта знакомств, где проводился опрос, считают, что главное — не телосложение, а мужская харизма, уверенность и простота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.