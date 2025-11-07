Глухота и непонимание: заявления Трампа о ядерке грозят глобальным пожаром

Фото, видео: www.globallookpress.com/U.S. Space Force; 5-tv.ru

Штаты грозят возобновить ядерные испытания, что может вылиться в новую гонку вооружений.

Генсек НАТО сегодня сам себя загнал в угол, сообщив, что Москву «не слышат и не понимают». Пресс-секретарь нашего президента логично заметил, что понимание приходит как раз если прислушиваться. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Медийное пространство всего мира пытается осознать новую реальность и цитирует президента России Владимира Путина. Если Вашингтон возобновит ядерные испытания, Москве придется восстанавливать паритет, признает The Wall Street Journal.

«Если президент (США Дональд) Трамп окажется привержен своим намерениям и США возобновят испытания ядерного арсенала, это станет новым признаком нестабильных отношений между двумя лидерами. Хотя с каждой стороны такие намерения по-прежнему должны восприниматься как политические сигналы, в случае если Вашингтон и Москва действительно перейдут к испытаниям, это поднимет ядерную напряженность до уровня, невиданного со времен пика холодной войны», — отмечает издание.

Старый Свет — в своем репертуаре. Британский медиапортал Sky News цитирует дежурные заявления ЕС: дескать, Брюссель «призывает Россию воздержаться от ядерных угроз, а всех участников избегать действий, которые могут спровоцировать новую гонку вооружений».

В отличие от Европы, Глобальный Юг видит источник угрозы совсем не в России. Ведущая деловая газета Индии, Economic Times, прямым текстом предупреждает Трампа: его бездоказательные утверждения в интервью CBS, что Пакистан, Россия, Китай и КНДР якобы уже проводят ядерные испытания, могут вызвать пожар в Южной Азии.

«Если Пакистан действительно „испытывает“ ядерное оружие, как утверждает Трамп, что это означает для Индии и каков баланс сил между давними ядерными соперниками?» — подчеркивает газета.

350 атомных боеголовок на двоих — Индию и Пакистан лучше лишний раз не провоцировать, планете хватит. Но США провоцируют — в первую очередь еще более мощные ядерные державы — Китай и Россию.

На Совбезе об этих угрозах президенту доложил министр обороны Андрей Белоусов. Выйдя за два десятилетия из трех договоров — по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, по открытому небу, — Вашингтон по логике своих действий больше не сдерживает себя и мораторием на ядерные испытания, заодно — активно создает новые носители: межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel, способную доставить ядерный заряд за 13 тысяч километров, атомную подлодку Columbia и тяжелый бомбардировщик B-21 Rider.

Владимиру Путину доложили: США хотят разместить в Германии ракеты, способные долететь до нас за 6-7 минут. На такие угрозы приходится реагировать.

«Сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — поручил Путин.

В Кремле подчеркивают: речь именно об оценке целесообразности. На уточняющий вопрос «Известий», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает: Россия придерживается договора о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания и открыта к диалогу со всеми, кто в этом реально заинтересован. Но НАТО делает вид, что не слышит.

«В этом как раз и кроется проблема и Североатлантического альянса, и его руководителей. То есть, с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а, с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться, поймете», — сказал Песков.

Впрочем, и Трамп, и его администрация не раз доказывали: они могут резко и вовремя сменить риторику, чтобы и ситуацию разрядить, и нужного бизнес-эффекта достичь. План обновления ядерного арсенала США только ракетами Sentinel экономисты оценили минимум в 130 миллиардов долларов. Американские избиратели получат прилив гордости, а ВПК — новые контракты. Глядишь, и подрастут рейтинги республиканцев после провальных выборов в Нью-Йорке, Вирджинии и Нью-Джерси.

