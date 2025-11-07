«Нетудашка»: Трамп отдал приказ о ядерных испытаниях Пентагону вместо Минэнерго

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

Заявления Трампа о ядерных испытаниях вызвали споры о том, что же он имел в виду: проверку носителей или самих боезарядов.

Главные мировые новости, конечно, касаются темы ядерных испытаний, о желании провести которые заявил американский президент. Его слова сегодня пытаются трактовать многие, словно разгадывают зашифрованное послание.

И задуматься действительно есть о чем. Ведь с одной стороны речь может идти об испытаниях носителей ядерного оружия: подводных лодках, самолетах, ракетах. И гораздо серьезнее, если это проверка самих боевых зарядов, то есть проведение на полигонах атомных взрывов. Какой из вариантов верный, гадают все.

Washington Post выходит сегодня под заголовком: «Неясная угроза Трампа вынуждает Путина к ответу». А дальше рассуждения о том, что Трамп мог просто ошибиться.

«Приказ Трампа провести ядерные испытания, по ошибке был направлен Пентагону, а не Минэнергетики — ведомству, ответственному за ядерные испытания. Неясно, не перепутал ли Трамп обычные испытания РФ и КНР для проверки состояния их ядерного арсенала с настоящими подземными ядерными взрывами», — говорится в публикации.

Тем не менее в Москве уже заявили, что готовы к любому развитию событий.

