Убил из-за замечания: зарезавшему байкера в Москве дали 17 лет колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Также наказание получили сообщники убийцы, но некоторых отпустили.

Суд в Москве сегодня поставил точку в деле, которое год назад вызвало огромный резонанс. Тогда в одном из столичных дворов убили мотоциклиста просто за то, что он сделал замечание насчет неправильно припаркованной машины.

Из обычной дворовой перепалки преступник устроил настоящую криминальную драму. Потом, чтобы спасти его от тюрьмы, в дело вмешались друзья, затем чуть ли не вся семья. И вот сегодня каждому из них был вынесен приговор. Детали знает корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Их пришлось искать по горячим следам. А когда нашли, следствие и судебные тяжбы растянулись на полтора года. Теперь правда восторжествовала. Убийце Кирилла Ковалева вынесен приговор.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. С отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитал судья.

Кроме Шахина Аббасова, сроки за пособничество получили и его братья. Шохрат Аббасов — 12 лет колонии строгого режима. Исахан Аббасов — восемь лет колонии общего режима и штраф в три миллиона рублей.

Семья зверски убитого байкера не согласна с мягкостью приговора.

«Мы считаем, что приговор должен быть адекватным нашим потерям. Мы потеряли все. У нас нет будущего. У нас закончилась наша семья. Мы ждали правнуков. Их не будет. Продолжения нашего рода не будет», — заявил дед погибшего байкера Александр Ковалев.

Расправа над 24-летним байкером произошла прошлой весной. Кирилл Ковалев приехал к дому девушки. У подъезда молодой человек сделал замечание Шахину Аббасову о неправильной парковке. Началась потасовка.

«Здесь стоял байк Кирилла Ковалева. Чуть левее машина Шахина Аббасова. Мелкая ссора быстро переросла в драку. В конце перепалки Аббасов достал нож с волком на рукояти. И сделал несколько ударов в грудь и живот Ковалева. Убийца скрылся, оставив байкера истекать кровью на руках у его девушки», — рассказал корреспондент на месте происшествия.

Пока ехала скорая, крики Анастасии слышал весь дом.

Шахина Аббасова и его братьев помогали укрывать родственники в другом регионе. При обыске их московской квартиры следователи обнаружили 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. А самих беглецов задержали через двое суток в Ростовской области. В результате из шестерых подсудимых сели в тюрьму только трое. Остальных отпустили прямо в зале суда.

«Мы полностью солидарны с позицией прокуратуры, которая настаивала на виновности всех шести подсудимых. Поэтому здесь я выскажу позицию потерпевшей стороны. Мы будем настаивать, в том числе в апелляционной инстанции на привлечение к ответственности всех шестерых граждан», — заявил адвокат семьи погибшего Денис Ковалев.

Впереди у потерпевшей стороны — 14 дней на подачу апелляции.

