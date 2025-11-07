В Пентагоне обозначили место Украины после конфликта с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Европа при этом должна взять на себя основную ответственность за украинское вооружение и обеспечение обороны континента.

Украина должна быть «достаточно вооружена», чтобы обеспечивать собственную оборону и при этом оставаться фактором сдерживания России по завершении военного конфликта. С таким заявлением выступил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность помощника заместителя министра обороны по политическим вопросам Александер Велес-Грин в письменных ответах на вопросы конгрессменов.

Ожидается, что документ будет зачитан на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

По словам кандидата на пост в Пентагоне, Соединенные Штаты сконцентрируют внимание на таких ключевых вопросах, как защита континентальной части страны и сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Также Велес-Грин выразил необходимость Европы взять на себя существенную ответственность за украинское вооружение и обеспечение обороны континента.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон располагает различными инструментами, которые помогут в ослаблении сотрудничества Москвы и Пекина. Однако Велес-Грин не уточнил, о каких инструментах он говорит.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп сейчас не рассматривает возможность поставок крылатых ракет «Томагавк» в Украину.

