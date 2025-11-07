США предложили Совету Безопасности ООН снять санкции с президента Сирии

Фото: www.globallookpress.com/Syrian Arab News Agency ''SANA

В ноябре Ахмед Аш-Шараа посетит Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа.

Соединенные Штаты Америки подготовили проект резолюции, которая отменит международные санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шара и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официальный документ.

По данным источника, 10 ноября Ахмед Аш-Шараа посетит Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа. Проект резолюции, разработанный американской стороной, пока не вынесен на голосование, и сроки его рассмотрения в Совете Безопасности остаются неопределенными.

Для одобрения требуется минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Визит сирийского лидера в США станет первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. Аш-Шараа уже дважды встречался с Трампом: в мае текущего года в Эр-Рияде, а также на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Reuters, США на протяжении нескольких месяцев призывали членов Совбеза ООН смягчить санкции против Сирии после смены власти в республике. Однако пока этот процесс идет медленно из-за бюрократических сложностей со стороны других членов Совбеза.

В мае Дональд Трамп заявил о радикальном изменении политики США по отношению к Сирии. Сняты практически все экономические санкции, введенные еще в 2004 году. Однако ограничения против экс-президента Асада и его окружения остались в силе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 15 октября встретился с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить двусторонние отношения между странами.

