Паром из Турции больше 11 часов не может войти в порт Сочи

Паром из Турции не может войти в порт Сочи из-за отсутствия разрешения

Корабль встал на якорь в 19 километрах от берега, где пограничники начали проверку документов у представителей судна.

Первый за 14 лет паром Sea Bridge, который прибыл в Сочи из турецкого города Трабзона, не смог высадить пассажиров из-за отсутствия разрешения на вход в российские воды. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации уточнили, что спустя 11 часов пребывания на рейде судно так и не получило допуск на вход. На борту парома находится 20 человек, среди которых двое турецких граждан и 18 россиян.

Отмечается, что Sea Вridge вышел из Трабзона в среду вечером, не имея официального разрешения на заход в порт Сочи (оно должно быть получено не менее чем за сутки до прихода в морскую гавань — Прим. Ред.). Кроме того, морской порт города-курорта был временно закрыт для учений, что также послужило препятствием для захода.

По информации «Российской газеты», паром встал на якорь в 19 километрах от берега, где началась проверка документов у у представителей судна. В это время в сочинском порту проходили запланированные военные учения по отражению атак морских дронов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, пассажирский паром Seabridge впервые за 14 лет отправился вечером 5 октября из турецкого черноморского порта Трабзон в Сочи.

