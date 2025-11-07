Умерла британская актриса из фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз

Фото: www.globallookpress.com/New Line Cinema

Британская актриса Полин Коллинз, сыгравшая главную роль в фильме «Ширли Валентайн» и снимавшаяся в научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто», умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Последние минуты своей жизни актриса провела в окружении близких в доме престарелых в Лондоне. Последние несколько лет Коллинз боролась с болезнью Паркинсона (хроническое, медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, вызывающее двигательные нарушения. — Прим. Ред.).

Ее называли многогранной, искрометной, яркой и остроумной личностью как на сцене, так и на экране, которая прославилась самыми разными ролями — от политиков до матерей.

За годы карьеры Полин Коллинз сыграла в полусотне фильмов и сериалов. Среди них сериал «Вверх и вниз по лестнице», фильм «Город удовольствий», «Дорога в рай», «Квартет» (Quartet, 2012). В 2001 году актриса стала офицером ордена Британской империи за заслуги в области драматического искусства.

Наибольшую известность Коллинз принесла роль ливерпульской домохозяйки Ширли Валентайн, которая принесла ей номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус», а также завоевала «бронзовую маску» премии BAFTA.

