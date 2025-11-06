Суд Ливана освободил из-под стражи сына Каддафи Ганнибала

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Отпрыск покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи был арестован в Бейруте в 2015 году.

Правительство национального единства Ливии провозгласило об освобождении из-под стражи Ганнибала Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он был арестован в Бейруте в 2015 году. Об этом сообщило ливанское новостное издание Lebanon 24.

Отмечается, что ливанский суд избавил Ганнибала Каддафи от уплаты установленного ранее залога в 11 миллионов долларов и отменил запрет на выезд из страны. Однако освобождение состоится под залогом в размере 900 тысяч долларов.

Как пишут РИА Новости, Каддафи-младший намерен покинуть страну после внесения суммы в течение двух дней.

Правительство Ливии выразило глубокую признательность президенту Ливана Джозефу Ауну и спикеру парламента Набиху Берри «за их сотрудничество в урегулировании этой проблемы».

Пятый сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Ганнибал находился в ливанской тюрьме с 2015 года, когда был похищен боевиками движения «Амаль» в Сирии, где жил в качестве политического изгнанника. В дальнейшем его передали ливанским властям, в 2017 году ему было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.

