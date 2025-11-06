Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре: итоги

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Особое внимание на встрече было уделено повышению привлекательности спорта для молодежи.

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре. Российский лидер дал поручения по развитию физкультуры и спорта. Основной акцент был сделан на повышение привлекательности спорта для молодежи.

«Сегодня не прозвучало ни одного вопроса, которые не требуют от нас какого-то дополнительного внимания. Это и тренерский состав, и организация детско-юношеского спорта, и новые направления в спорте, сопровождение медицинское… Нет ни одного второстепенного вопроса, особенно когда речь идет о детях», — отметил Путин.

О спортивной активности среди подростков

Глава государства отметил, что в России доля детей, регулярно занимающихся спортом, составляет 93,8%.

«Но эти цифры не отражают главного — результата занятий. Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие», — подчеркнул Путин.

Президент акцентировал внимание на том, что занятия спортом играют ключевую роль в поддержании здоровья детей, улучшении их учебных результатов и формировании гармоничной личности.

«Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию», — сказал президент.

Об учреждении школьных спортивных лиг

Президент поддержал инициативу по учреждению школьных спортивных лиг по востребованным видам спорта во всех регионах страны.

«Знаю, сейчас в ряде спортивных регионов создаются школьные спортивные лиги… Создают целые группы команд, которые будут соревноваться друг с другом. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации», — отметил Владимир Путин.

Российский лидер попросил главу министерства просвещения РФ Сергея Кравцова позже более подробно рассказать об этой инициативе.

Для обеспечения качественного детского спорта президент поручил правительству контролировать предоставляемые услуги. Ключевым вопросом является систематическое отслеживание спортивных успехов детей и разработка индивидуальных планов тренировок, учитывающих их потребности и возможности.

О бесплатных соревнованиях

Владимир Путин заявил, что все соревнования, на которых атлетам присваивают спортивный разряд, должны быть бесплатными.

«Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными… Нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей», — отметил российский лидер.

Однако, по словам президента, это не значит, что нужно ограничивать или запрещать работу коммерческих клубов.

О льготах для членов сборных команд

Кроме того, Владимир Путин предложил рассмотреть возможность введения особых условий поступления в вузы для членов сборных команд.

«Конечно, можно создать, и нужно, наверно, вводить какие-то особые условия поступления в учебные заведения, в том числе в высшие учебные заведения», — отметил президент РФ в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Юные спортсмены в России испытывают колоссальную нагрузку, подчеркнул российский лидер. Во многих видах спорта тренировки проходят по семь-восемь часов ежедневно.

О квалификации тренеров

Глава государства заявил, что нужно разработать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров.

По словам Путина, родители должны быть уверены в том, что с их детьми взаимодействуют профессиональные тренеры, поэтому необходимо обеспечить контроль за качеством тренерской работы.

«Важно, чтобы ни травм не было у детей, чтобы перегрузок не было… Контроль, безусловно, за качеством тренерской работы должен быть…» — подчеркнул глава государства.

О стратегии развития спортивной медицины

Также президент России поручил региональным властям разработать стратегию развития спортивной медицины в стране до 2030 года.

Он добавил, что при ее создании важно учитывать новые подходы в сфере детско-юношеского спорта.

«Они должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем. Они призваны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объемам и качеству нагрузки», — объяснил глава государства.

О взаимодействии между системами спорта, здравоохранения и просвещения

Президент поставил перед правительством задачу наладить взаимодействие между сферами спорта, здравоохранения и образования.

«Прошу правительство обеспечить решение этой задачи, в том числе с привлечением наших ведущих научных организаций, национального центра спортивной медицины», — сказал Путин.

Важно разработать четкие ориентиры, показатели, методики и критерии оценки для всех ответственных за образование, физическое воспитание и здоровье подрастающего поколения.

Президент провел в Самаре весь день 6 ноября. В рамках своего визита глава государства принял участие в форуме «Россия — спортивная держава», посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита» и побывал на тренировках у юных спортсменов. Кроме того, Владимир Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов по всей стране в формате видеоконференции.

