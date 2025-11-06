Российские вина выиграли 6 золотых медалей на международном конкурсе в Китае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всего в копилке наших виноделов 28 наград.

Российские вина выиграли 28 медалей на международном дегустационном конкурсе в Китае — China Wine Competition. Результаты опубликованы на официальном портале соревнования.

Так виноделы из России привезут домой шесть золотых, семь серебряных и 15 бронзовых медалей.

Лауреатами международного дегустационного конкурса стали марки Inkerman, «Массандра», «Усадьба Дивноморское», «Мезыбь», «Абрау-Дюрсо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские виноделы переходят на производство сухих игристых вин. Кроме того, впервые в истории отечественного виноделия сегмент розовых вин занял более 20% рынка.

По данным организации, игристые вина категории брют и экстра-брют теперь занимают 47% всего отечественного производства, что значительно опережает традиционные полусладкие сорта, доля которых снизилась до 42%.

Импортные игристые вина из Италии, Франции и Португалии, и вовсе, потеряли значительную долю рынка, освободив пространство для роста местных брендов.

