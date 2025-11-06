Путин: необходимо ввести льготы при поступлении в вузы для членов сборных команд

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Юные спортсмены в России испытывают колоссальную нагрузку.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей рабочей поездке в Самару предложил рассмотреть возможность введения особых условий поступления в вузы для членов сборных команд.

«Конечно, можно создать, и нужно, наверно, вводить какие-то особые условия поступления в учебные заведения, в том числе в высшие учебные заведения», — отметил президент во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Юные спортсмены в России испытывают колоссальную нагрузку, подчеркнул российский лидер. Во многих видах спорта тренировки проходят по семь-восемь часов ежедневно.

«Какая школа-то? Семь-восемь часов ежедневно», — резюмировал президент.

Ранее Путин подчеркивал и важность серьезного контроля за деятельностью тренеров в России.

«Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди. Важно, чтобы ни травм не было у детей, чтобы перегрузок не было… Контроль, безусловно, за качеством тренерской работы должен быть очевидным», — подчеркнул глава государства.

