«Должны быть бесплатными»: Путин о соревнованиях с присвоением разрядов

Путин заявил, что соревнования с присвоением разряда должны быть бесплатными

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Необходимо свести к минимуму необоснованные взносы.

Президент России Владимир Путин заявил, что все соревнования, на которых атлетам присваивают спортивный разряд, должны быть бесплатными. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.

«Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными… Нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей», — отметил российский лидер.

По словам Путина, это не значит, что нужно ограничивать или запрещать работу коммерческих клубов.

«Чем больше их, тем лучше на самом деле. Если семьи хотят, чтобы их дети ходили в эти клубы, ну и слава Богу, пускай ходят», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что родители должны быть уверены в том, что с их детьми работают профессиональные тренеры. Именно поэтому за качеством тренерской работы необходим контроль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.