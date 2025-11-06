«Родители должны быть уверены»: Путин о квалификации детских тренеров

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков;5-tv.ru

Президент считает, что за качеством тренерской работы должен осуществляться серьезный контроль.

Родители должны быть уверены в том, что с их детьми работают профессиональные тренеры. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.

«Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди. Важно, чтобы ни травм не было у детей, чтобы перегрузок не было… Контроль, безусловно, за качеством тренерской работы должен быть очевидным», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин оценил новую единую форму спортсменов РФ в Самаре. Во время мероприятия министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал российскому лидеру, что все спортивные команды одевают у одного поставщика. В комплект будет входить четыре разных спортивных костюма, жилетка, пуховик и другие элементы.

Кроме того, российскому лидеру продемонстрировали специальную игру, которую придумали для потерявших зрение участников специальной военной операции.

