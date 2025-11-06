Путин поблагодарил партнеров за восстановление прав Паралимпийского комитета РФ

Фото, видео: Карпухин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Президент заявил, что спорт призван объединять людей.

Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров, которые приняли решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета РФ. Глава государства выразил благодарность на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.

«Хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, соблюдения интересов друг друга и уважения национальных культур.

«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами», — заявил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спорт и физическая культура помогают формировать успешную личность. Кроме того, спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не могут находиться под влиянием конфликтов и геополитических противоречий.

