Путин поблагодарил партнеров за восстановление прав Паралимпийского комитета РФ
Фото, видео: Карпухин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент заявил, что спорт призван объединять людей.
Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров, которые приняли решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета РФ. Глава государства выразил благодарность на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.
«Хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, соблюдения интересов друг друга и уважения национальных культур.
«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами», — заявил глава государства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что спорт и физическая культура помогают формировать успешную личность. Кроме того, спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не могут находиться под влиянием конфликтов и геополитических противоречий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.