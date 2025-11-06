Путин поручил регионам заняться стратегией развития спортивной медицины до 2030 года

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Важно учитывать новые подходы в сфере детско-юношеского развития.

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям разработать стратегию развития спортивной медицины в стране до 2030 года. Об этом он рассказал во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре.

Российский глава отметил, что задачи спортивной медицины необходимо закрепить соответствующей стратегией. Он добавил, что при ее создании важно учитывать новые подходы в сфере детско-юношеского спорта.

«Они должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем. Они призваны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объемам и качеству нагрузки», — пояснил глава государства.

Помимо этого, Путин добавил, что государственные информационные системы должны содержать не только данные о гражданах, которые постоянно занимаются физической культурой, но и информацию о том, в каком состоянии находится их здоровье, а также рекомендации по объему нагрузок.

«Доступ к такой персональной информации, безусловно, должен быть ограничен, информация должна быть защищена», — подчеркнул он.

