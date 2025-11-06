Девочка сломала шесть позвонков в развлекательном центре в Новосибирске

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Из-за травмы она испытывает трудности с передвижением.

Шестилетняя девочка сломала шесть позвонков во время посещения развлекательного центра в Калининском районе Новосибирска. Об этом 5-tv.ru сообщила мать ребенка Анна Бурматова.

Инцидент произошел, когда женщина с дочерью пришли провести время в детской зоне отдыха. По словам матери, спустя некоторое время после посещения центра девочка пожаловалась на боль и трудности с дыханием.

«Она вся побледнела, сказала, что ей тяжело дышать», — рассказала женщина.

После этого мать отвезла ребенка в травмпункт, где врачи диагностировали перелом шести позвонков. На момент происшествия девочке было шесть лет, в октябре она отметила седьмой день рождения.

Из-за травмы ей теперь запрещено заниматься спортом в течение двух лет, и она носит специальный корсет.

«Я вчера была в полиции. Мне сказали, там все проверили, никаких нарушений нет. Но у меня ни одной бумаги на руках нет. Я даже не видела этой проверки», — рассказала женщина. По ее словам, видеозаписи происшествия в центре отсутствуют — участок, где это произошло, оказался в «слепой зоне».

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и степень ответственности администрации центра.

