Путин: в России почти 94% детей регулярно занимаются спортом

Президент отметил важность того, как эти занятия влияют на здоровье, учебу и физическое развитие ребенка.

В России доля детей, регулярно занимающихся спортом, составляет 93,8%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.

«Сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, по отчетам уже выше 90%, точнее — 93,8% даже. Но эти цифры не отражают главного — результата занятий. Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие», — отметил президент России во время заседания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии пяти спортивных объектов в режиме онлайн в ходе рабочей поездки в Самару. Всего по России было возведено две с половиной тысячи подобных объектов.

Кроме того, президент посетил в этот день демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту.

