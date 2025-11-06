В хабаровском суде студент попытался свести счеты с жизнью прямо во время заседании

В суде Хабаровска студент попытался свести счеты с жизнью прямо на заседании

Молодого человека обвиняли в контрабанде психотропных веществ.

Студент из Хабаровска Андрей Морозцев, обвиняемый в незаконном обороте и контрабанде наркотических средств, попытался покончить с собой прямо во время заседания Центрального районного суда города. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Молодой человек остался жив, его конвоировали. Морозцев страдает редким неврологическим заболеванием — идиопатической гиперсомнией, вызывающей чрезмерную сонливость. По версии следствия, в 2023 году он заказал из Индии препарат с содержанием некоего вещества, не предоставив медицинских документов, необходимых для получения лекарства.

Следствие считает, что студент сознательно нарушил закон, так как оборот этого средства и его производных на территории России ограничен. Сам обвиняемый утверждает, что заказал средство по медицинским показаниям, но рецепт у него не сохранился и о запрете пересылки он не знал.

Судебное разбирательство продолжается, а следователи намерены установить, не было ли нарушений со стороны служб, контролирующих пересылку медикаментов из-за рубежа.

