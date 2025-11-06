«Чемпионом должен становиться»: Путин подписал перчатки юному спортсмену

Фото, видео: 5-tv.ru

Глава государства встретился с подростком в ходе посещения центра по адаптивному спорту в Самаре.

Президент России Владимир Путин подписал боксерские перчатки юному спортсмену. Глава государства встретился с подростком в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

«Ты чемпионом должен становиться», — заявил тренер.

Ранее стало известно, что Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита» во время рабочей поездки в Самару. Российский лидер осмотрел ФОК, а также понаблюдал за тренировками юных спортсменов.

Кроме того, глава государства принял участие в открытии пяти спортивных объектов в режиме онлайн. Всего по стране было построено две с половиной тысячи подобных объектов.

Также Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Путин указал на то, что политике не место в спорте. Доступ атлетов к соревнованиям международным состязаниям должен быть обоснован их спортивными заслугами.

