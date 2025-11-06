Путин поддержал идею запрета продажи вейпов в России

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею запрета продажи вейпов на территории РФ. Об этом он заявил в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

Президент отметил, что в Правительстве уже в курсе образовавшейся проблемы и работают над ее решением. Президент подчеркнул, как важно довести эту работу до результата.

«Важно не только решение, но и доведение его до… (результата. — Прим. ред.)», — добавил российский лидер.

Ранее Путин поручил регионам заняться стратегией развития спортивной медицины до 2030 года. Президент добавил, что при ее создании важно учитывать новые подходы в сфере детско-юношеского спорта, которые должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем. Они должны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объемам и качеству нагрузки.

