Путин оценил новую единую форму российских спортсменов в Самаре

Также российскому лидеру продемонстрировали специальную игру, которую придумали для потерявших зрение участников специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в презентации центра по адаптивному спорту в ходе рабочей поездки в Самару и оценил новую единую форму российских спортсменов. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

В ходе мероприятия министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал российскому лидеру, что все спортивные команды было решено одевать у одного поставщика.

«Мы обратились к компании... Они выработали коллекцию, которую назвали „Золотое наследие“. Материалы все отечественные, шьют в Калужской области фабрика. Мотив московской олимпиады сюда вшили, то есть это коррелирует с Москва-80. И старые добрые жар-птицы», — рассказал Дегтярев.

В комплект будет входить четыре разных спортивных костюма, жилетка, пуховик и другие элементы.

Кроме того, в ходе экскурсии по центру российскому лидеру продемонстрировали специальную игру, которую придумали для потерявших зрение участников специальной военной операции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поблагодарил бизнесменов, которые вносят вклад в развитие спорта в РФ.

