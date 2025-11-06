Путин поблагодарил бизнесменов, которые вносят вклад в развитие спорта в РФ

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

Накануне президент провел встречу с представителями бизнеса, которые помогают Фонду поддержки олимпийцев России.

Президент России Владимир Путин поблагодарил бизнесменов, которые оказывают поддержку олимпийскому фонду (Фонд поддержки олимпийцев России — Прим. ред.). Глава государства выразил благодарность в ходе дистанционного открытия «Дворца единоборств» в Ижевске из Самары.

Путин рассказал, что накануне провел встречу с представителями бизнеса, которые вносят свой вклад в работу фонда.

«Я вчера встречался с представителями бизнеса… которые помогают работе фонда, который мы называем олимпийским. Знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов», — отметил российский лидер.

